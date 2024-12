Duarte sicuro: "Leao può vincere il Pallone D'oro, è uno dei migliori al mondo"

Leo Duarte, ex difensore del Milan è stato interpellato dal collega Gianluca Di Marzio. Le sue parole sugli anni passati in rossonero e la forte opinione sull'ex compagno di squadra Leao:

Sull’esperienza in rossonero: “Il Milan è un grande club ed è stato un vero piacere conoscere Paolo Maldini che mi ha preso dal Flamengo. Andando al Milan ho realizzato un sogno, ritengo bellissima la mia esperienza in rossonero. Purtroppo però strada facendo sono stato frenato dagli infortuni e dalla sfiga che limitarono il mio tempo di gioco. Oggi però sono un uomo felice al Başakşehir“.

“Se meritassi più spazio? Sicuramente con le mie qualità avrei potuto giocare un po’ di più nel Milan. Ma ripeto tra infortunio alla caviglia, operazioni e pandemia ci sono state tante cose a mettersi di traverso… Non è stato facile. Però oggi sono il capitano del Basaksehir che è una grandissima responsabilità. In Turchia sono felice. Leao? per me fa parte dei più forti attaccanti del mondo. Se continuerà su questa strada può lottare per il Pallone d’Oro. Rafa gioca un calcio spettacolare e spero che continui a far bene. Giocare con lui è stata una gioia. Forza Milan“.