Due anni fa salvatore della patria al Milan, ora Higuain è una grana per la Juve

Sembra passata una vita da quando, appena due estati fa, Gonzalo Higuain venne accolto al Milan come salvatore della patria. L'attaccante argentino, arrivato per fare la differenza, si rivelò un cocente flop, anche se riuscì comunque a realizzare otto reti prima di essere liberato a gennaio. Da lì il prestito al Chelsea e poi il ritorno alla Juventus, dove ha disputato una stagione assolutamente deludente. Ora, come sottolinea Tuttosport, il Pipita è una vera e propria grana per i bianconeri: l'argentino guadagna oltre 7 milioni netti e ha ancora un anno di contratto, ma di club di prima fascia disposti a riconoscergli tale emolumento non ce ne sono. Il padre del giocatore ha escluso la rescissione, ipotizzando un altro anno in bianconero fino alla scadenza.