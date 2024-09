È già finita con il Fenerbahce: Krunic è un nuovo giocatore della Stella Rossa

Oggi alle 10:18

Sei mesi dopo il suo arrivo, Rade Krunic lascia la Turchia. Stando infatti a quanto comunicato dal club in una nota ufficiale pubblicata nelle scorse ore, il bosniaco è diventato un nuovo giocatore della Stella Rossa, storica compagine serba con sede nella città di Belgrado. Il club biancorosso ha presentato l'ex Milan scrivendo sui propri canali: "Il nuovo giocatore della Stella Rossa è Rade Krunic, che arriva dal Fenerbahce nell'ambito del trasferimento, e vestirà il "sei" biancorosso".

Andato via lo scorso gennaio per 3,5 milioni di euro, Rade Krunic tornerà a San Siro il prossimo dicembre ma da avversario del Milan, in occasione della sesta giornata della nuova Champions League.