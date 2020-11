Emanuelson e l'addio di Ibra e Thiago nel 2012: "Fu davvero un colpo durissimo per noi e per tifosi del Milan"

In merito all'addio di Ibrahimovic al Milan nel 2012, Urby Emanuelson, ex giocatore rossonero, ha dichiarato a tuttomercatoweb.com: "Mi accorgevo che erano tempi difficili, si respirava questo clima anche a Milanello. Quando furono ceduti Thiago Silva e Ibrahimovic fu davvero un colpo durissimo, per noi e per tifosi. Fu una sorpresa, anche se fino a un certo punto. Nel senso che sapevo che il Milan voleva rinnovare e tanti big stavano andando via. Ma non mi potevo immaginare che proprio in quell'estate, quando già in tanti avevano lasciato (Nesta, Inzaghi, Gattuso, Zambrotta, Van Bommel) venissero ceduti i due giocatori più forti. Erano fondamentali per noi".