Emanuelson: "Ho vissuto anni bellissimi al Milan. Scudetto? Io ci credo"

Urby Emanuelson, ex terzino rossonero, ha commentato così la sua esperienza al Milan ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Ho vissuto anni bellissimi, giocavo con delle leggende. Sono felice di aver vestito la maglia rossonera e penso di aver fatto bene. Seguo tutt'ora la squadra e sono contento di questo inizio stagione, speriamo possano vincere lo scudetto. Io penso che abbiano una possibilità, stanno facendo bene mentre le altre squadre le vedo in difficoltà. Il Covid inoltre sta rendendo tutto imprevedibile, quindi è difficile sbilanciarsi ma ora la squadra sta bene e se i giocatori non si infortunano penso che il Milan abbia davvero la possibilità di farcela".