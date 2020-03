Emergenza Coronavirus, Higuain vola in Argentina. Juventus smentisce fuga

La scorsa notte l'ex attaccante rossonero Gonzalo Higuain, ora in forza alla Juventus, ha lasciato l'Italia dall'aeroporto di Torino Caselle. È quello che riporta Repubblica.it, aggiungendo che il centravanti è partito per tornare in Argentina nonostante la quarantena autoimposta dal club bianconero in seguito alla positività al Coronavirus di Daniele Rugani e Blaise Matuidi. Il Pipita si sarebbe presentato in aeroporto con un certificato medico che attesterebbe la sua negatività al virus e gli agenti della Polaria, che monitorano partenze e sbarchi, non hanno potuto far altro che lasciarlo partire col suo volo privato che farà scalo prima in Franca, poi in Spagna ed infine atterrerà in Argentina. Dal club bianconero arrivano invece smentite su questa presunta fuga, riporta Sky Sport: la Juventus ha comunicato che Higuain aveva avvisato il club delle sue intenzioni ed è tornato in patria per assistere la mamma malata.