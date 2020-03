Emergenza Coronavirus, preparatore Bologna: "Mihajlovic? Abbiamo dovuto cacciarlo"

“Abbiamo dovuto insistere noi per mandarlo via”. Intervistato da Sportoday su È Tv Rete 7, il preparatore atletico del Bologna, Massimiliano Marchesi, racconta come Sinisa Mihajlovic ha vissuto l’emergenza Coronavirus: “È un guerriero. Ora è a Roma, è tranquillo e rispetta le direttive mediche, per ovvie ragioni è importante che non venga contagiato”.

Circa la preparazione della squadra in questo periodo di sosta, Marchesi spiega.

“In base alla sosta che ci sarà, avremo bisogno di un tempo fisiologico per poter riprendere la condizione. Non credo comunque sia una cosa complicata riprendere la condizione, ma è ovvio che l’attività agonistica dipende anche dal tempo in cui staremo fermi. Per il momento abbiamo stilato un programma di 30 minuti di pre aerobico, poi stamattina abbiamo mandato un lavoro di forza per arrivare ad un lavoro più specifico visto che questa situazione probabilmente si protrarrà per diverso tempo”.