Empoli, parla Rebecca Corsi: "Vasquez lo volevano in tanti: ha scelto noi"

Rebecca Corsi, vicepresidente dell'Empoli, ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport parlando anche della scommessa vinta col portiere Devis Vasquez, preso in prestito dal Milan: "In estate lo volevano in tanti: lo abbiamo scelto come lui ha scelto noi, vedendo nell’Empoli una grande opportunità. E questo è il nostro valore aggiunto, la credibilità del percorso che prospettiamo e che un atleta può compiere con disponibilità e voglia di fare. Sta crescendo, in questi primi mesi si è messo a disposizione, ma come per tutti c’è ancora tanto da fare".

La numero due del club azzurro ha parlato anche dei pochi gol segnati: "Dobbiamo essere più concreti, perché le occasioni, come visto lunedì col Como, le creiamo. Il mister e la squadra stanno lavorando su questo. Se mettiamo la stessa determinazione che proponiamo in altre fasi, il dato migliorerà e i gol arriveranno".

Infine una battuta sul cammino dell'Empoli e l'ottima partenza stagionale della truppa di D'Aversa: "L’Empoli punta alla salvezza, poi è normale che prima arriva meglio è. Siamo concentrati su questo, ma se pensassimo auna stagione facile o già indirizzata faremmo l’errore più grande. Siamo ad appena un terzo di campionato, la storia dimostra come la classifica di novembre conti relativamente".