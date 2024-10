Empoli, Vasquez: "Il Milan è un obiettivo e un sogno insieme. Mi sento pronto"

Intervistato da SportWeek, inserto della Gazzetta dello Sport, Devis Vasquez, portiere che in estate l'Empoli ha preso in prestito con diritto di riscatto dal Milan, ha raccontato il suo arrivo in rossonero a gennaio 2023: "Mi hanno voluto Maldini e Massara. Come mi hanno scoperto? Non lo so, ma dimostrarono di conoscermi. Dissero che mi avevano preso per le mie qualità, erano convinti che sarei migliorato ancora, ma non fecero promesse. Ero stato acquistato per la prima squadra, mesi dopo fui io a chiedere a Maldini di giocare con la Primavera perché volevo vivere una partita del calcio italiano".

Ora il colombiano sta giocando con continuità all'Empoli, ma il suo obiettivo è ancora il Milan: "Sette partite sono poche per meritarsi un grande club, però, sì, per come sto ora mi sento pronto. Il Milan è un obiettivo e un sogno insieme. Chi non vorrebbe giocare in uno dei club migliori al mondo?".