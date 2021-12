Eranio: "Adli darebbe sicuramente una mano. Non sarei netto sul bocciare Bakayoko"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha parlato così di Yacine Adli ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Adli mi piace, ha fatto vedere di poter giocare in tutte le zone del centrocampo. Darebbe sicuramente una mano. Non sarei netto sul bocciare Bakayoko: anche nella prima esperienza al Milan faticò all’inizio. È un diesel, ha bisogno di continuità: chissà che con più minutaggio e fiducia, a gennaio non possa essere lui il vero rinforzo. Molto dipenderà anche da Pioli, e da come saprà riadattare gli uomini a disposizione: se passasse a un centrocampo a tre, ad esempio, vedrei bene Saelemaekers mezzala".