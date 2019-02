Eranio su Paquetà: "E' giocatore moderno e completo. Stupisce perché in pochissimo tempo ha dato la sua impronta"

Stefano Eranio, ex giocatore rossonero, ha commentato così l'impatto di Paquetà ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "L’inserimento di Paquetà ha certamente il suo peso. Lucas è un giocatore moderno, completo, stupisce perché in pochissimo tempo ha dato la sua impronta. Ha corsa, resistenza, grande tecnica ed è molto intelligente: sa sempre quando inserirsi per tirare o allargarsi per servire i compagni".