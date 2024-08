Eredivisie, Fortuna Sittard a punteggio pieno: in gol l'ex Milan Halilovic contro l'Almere

vedi letture

Al Wagner & Partners Stadion il Fortuna Sittard si impone con un netto 3 a 0 sull'Almere, grazie alle reti dell'ex Milan Alen Halilovic al 24' (tre presenze per lui in rossonero nell'Europa League del 2018/19), Kristoffer Peterson al 68' e Josip Mitrovic al 73'. Il club di Sittard balza così momentaneamente in vetta solitaria in Eredivisie con 6 punti, in attesa delle altre partite della seconda giornata previste fra domani e domenica.

Le altre partite in programma nell'Eredivisie - Domani sono in programma altre quattro sfide ma le attenzioni sono rivolte tutte a domenica, quando toccherà a PSV, Feyenoord e Ajax. Ecco il programma completo e la classifica dopo la prima giornata.

Venerdì 16 agosto

Sittard - Almere 3-0

Sabato 17 agosto

Heerenveen - Utrecht

Twente - Sparta Rotterdam

AZ Alkmaar - Nijmegen

Waalwijk - Groningen