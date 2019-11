Euro2020, Ucraina: Shevchenko artefice di un'inattesa rinascita

Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione



UCRAINA - Non è più la Nazionale della storica qualificazione ai Mondiali tedeschi (dove fu eliminata ai quarti dall'Italia di Marcello Lippi), ma l'Ucraina, almeno a livello continentale, continua a farsi rispettare: per la terza volta consecutiva ha raggiunto la fase finale dei campionati Europei e stavolta cercherà di superare il girone, impresa mai riuscita.



COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Alzi la mano chi avrebbe scommesso un euro su una qualificazione così agevole e autoritaria. L'Ucraina di Shevchenko chiude con largo anticipo tutti i discorsi e riesce a precedere i campioni in carica del Portogallo. Nemmeno una sconfitta, il 5-0 alla Serbia è la ciliegina sulla torta di un percorso entusiasmante.



Portogallo-Ucraina 0-0

Lussemburgo-Ucraina 1-2

Ucraina-Serbia 5-0

Ucraina-Lussemburgo 1-0

Lituania-Ucraina 0-3

Ucraina-Lituania 2-0

Ucraina-Portogallo 2-1

Serbia-Ucraina 2-2



FORMAZIONE TIPO - (4-3-3) Piatov; Karavaiev, Kryvtsov, Matviienko, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko, Malinovskiy; Marlos, Yaremchuk, Yarmolenko.



STELLA - Andriy Yarmolenko - A trent'anni è pronto a recitare la parte del leader di una squadra che ha tutta l'intenzione di stupire. Trentasette reti in 86 presenze con la maglia della Nazionale, sta vivendo una stagione complicata nel West Ham che fatica a risalire la classifica di Premier ed è attualmente quartultimo. Shevchenko lo ha sempre considerato un fenomeno e qualche anno fa lo consigliò al Milan.



IL COMMISSARIO TECNICO - Andriy Shevchenko - Si è ritrovato in pochi mesi da vice del CT Fomenko a selezionatore unico. Dopo aver mancato per un soffio la qualificazione ai Mondiali, domina il girone e chiude il 2019 da imbattuto. Ha convinto i più scettici ed è sulla buona strada per diventare un ottimo allenatore; la sua Ucraina si diverte ed è solida difensivamente, grazie a un 4-3-3 davvero molto efficace e alla qualità degli elementi offensivi.