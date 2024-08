Ex Milan, Abate commenta il mercato della sua Ternana: "Allestiremo una rosa importante"

In seguito alla disfatta totale contro l'Olympiacos, vincitrice della Conference League ai danni della Fiorentina, nell'amichevole di ieri per 4-0, l'ex Milan Ignazio Abate, oggi tecnico della Ternana ha preso parola per commentare a che punto è la costruzione della squadra in vista dell'inizio del campionato, nel girone B di Serie C, e ancora prima per la sfida contro la Casertana.

Mercato, quali e quanti interventi devono essere fatti?

“Ho le idee chiare. La società si è mossa, ha portato giocatori funzionali alla causa. Tutti gli allenatori vorrebbero la rosa completa all’inizio. La società ha le idee ben chiare. Sono sicuro che alla fine del mercato allestiremo una rosa che possa disputare un campionato importante”.

Bellavigna può giocare come centrale? Soddisfatto dei nuovi arrivi?

“Lo vedo più come terzino per qualità ed attitudini. Se sono arrivati è perché li vedo bene. Loiacono e Aloi sono giocatori di categoria. Carboni ci ho giocato due anni contro in Primavera, ha qualità e vizio del gol. Quando esci dalla Primavera c’è bisogno di tempo. Deve crescere ma oggi ha fatto vedere le sue qualità. La palla tra i piedi non gli brucia. Sono felicissimo che lo abbiamo tra noi”.