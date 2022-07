Ex Milan, Alexandre Pato verso la Turchia: trattativa con il Konyaspor

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Trattativa avanzata tra Alexandre Pato e il Konyaspor, squadra militante in Super Lig. Secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb da fonti turche l'ex attaccante del Milan è vicino a trovare una nuova destinazione. 32 anni, il brasiliano è attualmente in forza all'Orlando City e in questa stagione ha segnato 4 reti in 20 partite.