Ex Milan, Aubameyang verso l'addio al Marsiglia: potrebbe approdare in Arabia

Oggi alle 13:40

Pierre-Emerick Aubameyang potrebbe lasciare il Marsiglia già nelle prossime ore. L'attaccante 35enne del Gabon è tornato ad allenarsi al Centre Robert-Louis Dreyfus dell'OM nei giorni scorsi, ma difficilmente vestirà di nuovo i colori biancocelesti. Autore di 30 gol e 11 assist in 51 partite in tutte le competizioni nella scorsa stagione, l'ex Borussia Dortmund e Barcellona è pronto a volare lontano dalla Francia.

Prossima destinazione. Secondo quanto appurato da Foot Mercato, Aubameyang è in procinto di approdare in Arabia Saudita. Nelle ultime 4 stagioni diversi club del Medio Oriente hanno provato ad attirarlo, senza successo, ma questa volta l'Al-Qadisiyah avrebbe trovato l'offerta vincente per firmare il bomber classe 1989.