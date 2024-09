Ex Milan, Balotelli è ancora svincolato ma si sta allenando duramente a Castegnato

vedi letture

Come riferisce il Corriere della Sera su Instagram, Mario Balotelli è ancora senza squadra, ma si sta comunque allenando duramente a Castegnato tra il prato verde della squadra che il prossimo anno giocherà in Eccellenza e la palestra di Equipe Training Lab, sotto la guida del preparatore Stefano Mazzoldi (ex calciatore dilettante e ex bancario: lasciò il posto fisso per investire nella sua passione).