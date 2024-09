Ex Milan: contro la Francia debutto in azzurro per Marco Brescianini

Debutto in azzurro per l’ex Milan Marco Brescianini, che ieri sera ha esordito in Nazionale, nella partita di Nations League vinta 3-1 contro la Francia.

All’81’ l’atalantino Brescianini subentra a Retegui, giocando i suoi primi minuti in azzurro, conquistati anche grazie alle ottime prestazioni nelle prime partite con la Dea.

Classe 2000, Brescianini si è formato nelle giovanili del Milan con cui ha fatto il suo esordio in serie A, l’1 agosto 2020 subentrando a Bennacer. Di lì una serie di prestiti lo hanno portato prima all’Entella e poi al Cosenza. È durante la scorsa stagione, giocata con il Frosinone, che Brescianini si afferma in serie A, dove realizza 36 presenze e e 4 gol, attirando le attenzioni delle grandi squadre. Quest’estate, dopo essere stato ad un passo dal Napoli, arriva infine all’Atalanta, dove lo aspetta il prossimo debutto in Champions League.