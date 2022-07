© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Deulofeu, ok dall'Udinese". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Mattino. Il club friulano avrebbe dato il suo ok per l'approdo con la maglia azzurra di Gerard Deulofeu. L'attaccante ex-Milan, quindi, sarebbe pronto a rinforzare l'attacco di Luciano Spalletti per la prossima stagione.