Dopo l'esperienza all'Empoli, Patrick Cutrone tornerà al Wolverhampton. L'ex attaccante del Milan però non dovrebbe restare in Inghilterra e sulle sue tracce sembra esserci il Genoa. Il Grifone, dopo la retrocessione in Serie B, sarebbe a caccia di nuovi rinforzi in attacco e magari potrebbe puntare sul classe '98. A riferirlo è Primocanale.