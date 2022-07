Ex Milan, il Monza accelera per il prestito di Andrea Petagna

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Monza scatenato sul mercato. Il club brianzolo è pronto a mettere a segno un altro colpo in attacco. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ad inizio della settimana prossima i biancorossi potrebbero accelerare per l'arrivo dell'attaccante scuola Milan, ora al Napoli, Andrea Petagna. Restano da limare alcuni dettagli come la formula con i lombardi che vorrebbero mettere l'obbligo di riscatto con la permanenza in A mentre i partenopei vorrebbero slegarlo e attaccarlo a qualcosa di più "vicino".