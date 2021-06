Fabio Borini potrebbe tornare a giocare in Serie A: come riferisce Sky, infatti, l'attaccante, che attualmente gioca in Turchia nel Fatih Karagümrük, è infatti finito nel mirino del Torino, dove ritroverebbe Juric che lo ha già allenato al Verona. L'ex giocatore del Milan ha una clausola rescissoria da circa 2 milioni di euro.