Ex Milan, Kluivert: "Ronaldinho il migliore con cui ho giocato"

Patrick Kluivert ha ripercorso la sua lunga carriera in una bella intervista ai canali ufficiali de LaLiga, raccontando anche il compagno migliore avuto da calciatore: "Al Barcellona sono stato sei anni e in quel periodo ho giocato con tanti campioni. Dovendo scegliere il migliore, però, direi Ronaldinho. Perché? Era tecnico e veloce, ma anche forte con la palla e sempre con il sorriso quando faceva le sue giocate. Era straordinario sia in allenamento che in partita. Per questo dico che Ronaldinho è il migliore con cui ho giocato", le dichiarazioni del campione olandese a due giorni dal Clásico.