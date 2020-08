Ex Milan, Mario Balotelli compie oggi 30 anni

Mario Balotelli, 30 anni oggi ed una carriera forse già ai titoli di coda. Già, perché ormai Mario di "Super" ha ben poco, forse solo il conto in banca. Un vero peccato per un ragazzo capace di esordire a soli 17 in serie A con la maglia dell'Inter. Non era ancora maggiorenne e già veniva considerato come uno dei più fulgidi esempi di talento del calcio italiano. Difficile dire il contrario, nei suoi primi anni fra Inter, City e Milan (senza dimenticare la nazionale azzurra), Balotelli ha fatto vedere di che pasta è fatto, regalando magie sul campo. Purtroppo però sono arrivare anche le famose "balotellate": dal giardino di casa trasformato in una pista per quad, alla rissa con Mancini, passando per l'incendio in bagno causato dai fuochi d'artificio fino ad arrivare alla scappatella con una pornoattrice. Negli ultimi quattro anni Supermario ha vestito la maglia del Nizza prima, quella del Marsiglia poi e successivamente quella del Brescia: adesso è in attesa di conoscere il suo futuro. Oggi, come detto, Balotelli compie 30 anni.