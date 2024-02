Ex Milan, Niang fa la storia dell'Empoli con il gol alla Fiorentina

M'Baye Niang è il primo giocatore dell'Empoli capace di andare a segno nelle prime 2 presenze assolute con il club toscano in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria. Autore dell'1-1 dal dischetto nel derby odierno con la Fiorentina, all'esordio in azzurro della scorsa giornata l'attaccante ex Milan aveva trasformato un altro calcio di rigore aiutando i suoi a battere 3-1 la Salernitana. Lo riporta Opta Paolo sul proprio profilo X.