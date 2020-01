Ex Milan, oggi Brocchi compie 44 anni

Con il Milan ha vinto praticamente tutto ciò che c'era da vincere. Ma in carriera Cristian Brocchi si è tolto grandi soddisfazioni anche altrove. Nato calcisticamente proprio nei rossoneri, dal '95 al '97 passò alla Pro Sesto. L'anno successivo passò al Lumezzane, dal '98 al 2000 giocò nel Verona. Poi, nel 2000/2001, il passaggio all'Inter. La stagione nerazzurra non fu felicissima e a fine anno l'Inter lo scambiò con Guglielminpietro del Milan. In rossonero giocò fino al 2008, nel mezzo un'ottima stagione in prestito alla Fiorentina nel 2005-2006. Dal 2008 al 2013, Brocchi ha giocato nella Lazio. Appesi gli scarpini al chiodo, Brocchi si siede in panchina. Inizialmente su quella della Primavera rossonera, poi su quella della prima squadra dopo l'addio di Mihajlovic. Nell'estate 2016, invece, è diventato il tecnico del Brescia prima dell'esonero e del passaggio allo Jiangsu Suning dove ha ricoperto il ruolo di vice di Fabio Capello. Dal 22 ottobre 2018 è invece il tecnico del Monza. In carriera ha vinto un campionato italiano, 3 Coppe Italia, 2 Supercoppe italiane, due Champions League, 2 Supercoppa UEFA e un Mondiale per Club. Oggi Cristian Brocchi compie 44 anni.