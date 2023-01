Ex Milan, oggi è il compleanno di Fabricio Coloccini

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi festeggia il compleanno Fabricio Coloccini, ex difensore aegentino arrivato nel 2000 in rossonero come giovane promessa del calcio sudamericano ma che non ha mai saputo imporsi in un Milan che avrebbe fatto la storia. Coloccini ha collezionato solo 5 presenze in 5 stagioni totali sotto contratto passate in rossonero, una delle quali trascorsa in prestito. Coloccini compie oggi 41 anni.