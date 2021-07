Ex Milan, oggi incontro tra Juventus e Sassuolo per Locatelli

Fra Juventus e Sassuolo è in corso un vero e proprio braccio di ferro per quanto riguarda l'operazione Manuel Locatelli. Dopo le parole di ieri dell'ad neroverde Giovanni Carnevali, oggi è previsto un nuovo contatto telefonico fra le due società per provare a trovare una quadra comunque non scontata. Il Sassuolo è fermo alla richiesta di 40 milioni, la Juventus all'offerta di prestito oneroso da 5 milioni, riscatto condizionato a 20 più 7 milioni di bonus e il 25% sulla futura rivendita.

I bianconeri si fanno forti della volontà del giocatore e dell'asse nato fra lo stesso Locatelli e Allegri, ma nella corsa al centrocampista si è inserito recentemente anche il Liverpool, per la Gazzetta dello Sport. E chissà che dopo il no all'Arsenal, l'ingresso in scena dei Reds non possa rimescolare ulteriormente le carte in tavola.