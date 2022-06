Ex Milan, operazione al cuore per Alex: al brasiliano è stato applicato un bybass cardiaco

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alex, ex difensore del Milan, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico al cuore. Al classe '82, oggi al Santos, è stato applicato un bybass cardiaco dopo la scoperta di quattro arterie ostruite. Alex, nonostante la delicatezza dell'intervento, ha voluto dare rassicurazioni sulle proprie condizioni con un messaggio lanciato sui social network: "Sono qui per dire che non ho avuto un infarto. Ho riscontrato un problema qualche giorno fa e i medici hanno deciso di sottopormi a un intervento di bypass coronarico. Avevo quattro arterie ostruite. Ho appena lasciato l'unità di terapia intensiva, rimarrò in ospedale per altri sei giorni".