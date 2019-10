Ex Milan, Paletta si sta allenando con il Monza. Galliani: "Lo stimo molto"

Gabriel Paletta, ex difensore del Milan, si sta allenando con il Monza dopo la fine della sua esperienza in Cina. Adriano Galliani, ad dei brianzoli, ha dichiarato: "Paletta è un ragazzo che stimo molto: non a caso lo presi al Milan ingaggiandolo dal Parma". La sensazione, però, secondo il Corriere della Sera, è che il giocatore argentino naturalizzato italiano si alleni a Monza in attesa di una nuova chiamata dalla serie A.