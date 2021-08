Ex Milan, possibile futuro in Turchia per Montella: lo cerca il club di Balotelli

Il futuro di Vincenzo Montella, ex tecnico rossonero, potrebbe essere in Turchia: come riferisce Sky, infatti, l'allenatore italiano è in trattativa con l'Adana Demirspor, club nel quale milita anche un altro ex Milan, cioè Mario Balotelli. Ci sono ancora dei dettagli da sistemare, ma il dialogo tra le parti va avanti senza sosta.