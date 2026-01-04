Ex Milan, Reijnders ancora a segno: è il quinto gol in campionato col City

Tijjani Reijnders sta vivendo una stagione tra alti e bassi, al suo primo anno in Premier League dopo essere stato ceduto dal Milan al Manchester City nel corso dell'ultima estate. Il centrocampista olandese era partito alla grande con una partita memorabile in casa del Wolverhampton, vinta dai suoi per 4-0 anche grazie a un suo gol e a un suo assist. Con il passare della partita però il cambiamento si è fatto sentire e Tijjani ha fatto un po' fatica ad ambientarsi ai nuovi ritmi.

Da dicembre in avanti, però, Reijnders ha inserito un'altra marcia e ha cominciato a rendere come aveva abituato il Milan nelle ultime due stagioni. Dall'ultimo mese dello scorso anno a oggi, infatti, Reijnders ha segnato la bellezza di quattro gol in sette partite giocate. L'ultimo gol è arrivato domenica pomeriggio nel big match contro il Chelsea: la gara è stata aperta dalla rete dell'olandese, poi pareggiata nel recupero del secondo tempo da Enzo Fernandez. Il totale degli assist stagionali, a oggi, è di 6.