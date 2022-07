Ex Milan, Romagnoli verso la Lazio: il difensore è pronto a rindossare la 13 di Nesta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Romagnoli, ex capitano del Milan, è ad un passo dal trasferimento a parametro zero alla Lazio. Il difensore classe 1995, inoltre, è pronto a rindossare anche a Roma la maglia numero 13, vestita in passato sia in rossonero che in biancoceleste da una leggenda come Alessandro Nesta, idolo del centrale di Anzio. Lo riporta la redazione di Sky Sport.