Ex Milan, si avvicina il debutto con il Genoa per Shevchenko: c'è subito la sfida contro Mourinho

Domenica sera alle ore 20.45 ci sarà il primo match da allenatore del Genoa di Andriy Shevchenko. Il caso vuole che allo stadio Marassi, arrivi la Roma del suo ex tecnico per una stagione ai tempi del Chelsea, José Mourinho. Infatti, nella stagione 2006/2007, quando Sheva arrivò nei ‘Blues’ di Roman Abramovich, trovò proprio il portoghese come allenatore. Ai tempi tra i due non c'era grande feeling ma le dichiarazioni di entrambi hanno sempre raccontato di una stima reciproca. Nonostante ciò, come riportato dal Corriere dello Sport, il rapporto fra le parti era spinoso. Il 4-3-3 che Mourinho adottava, non favorì Shevchenko, che non brillò. Nemmeno nella stagione seguente l’ucraino andò bene (in panchina nel Chelsea Mourinho era stato rimpiazzato da Avraham Grant), e infatti nell’estate 2008 tornò poi al Milan.