Ex Milan, Suso lascia Siviglia: ritorno al Cadice a un passo

Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, meglio conosciuto come Suso, sta per tornare a casa. L'esterno classe 1993 terminerà la sua avventura con il Siviglia al termine della stagione (il contratto scadrà a giugno) e con ogni probabilità scenderà in seconda divisione per tornare nella sua città natale e vestire la maglia del club in cui è cresciuto, ovvero il Cadice.

Come riportato da Radio Cádiz e confermato dal quotidiano AS, l'ex giocatore del Milan, del Genoa e del Liverpool ha già deciso e solo un'offerta irrinunciabile dall'estero potrebbe ostacolare un'operazione già ben pianificata. Una possibilità che ad oggi sembra improbabile, soprattutto perché il calciatore vorrebbe realizzare il suo sogno di indossare la maglia gialla prima di arrivare al tramonto della carriera.

Già a gennaio Suso era stato a un passo dal Cadice ma il Siviglia non lo ha lasciato andare all'ultimo minuto. A 31 anni, l'attuale giocatore del Siviglia giocherà le sue ultime partite con la maglia degli andalusi nelle prossime settimane e poi firmerà un contratto di tre o quattro anni. Finora ha giocato solo 12 partite di Liga: una stagione complicata per lui e per il Siviglia, che è impelagato nella lotta per non retrocedere.