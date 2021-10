Ex Milan, Walter Novellino esonerato dalla Juve Stabia

Walter Novellino, ex giocatore del Milan fra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, è stato esonerato dalla Juve Stabia dopo l’avvio di campionato non buono. La società campana ha comunicato la notizia con una nota apparsa sul sito: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore mister Walter Alfredo Novellino. La guida tecnica è affidata a mister Eduardo Imbimbo, fino ad oggi vice allenatore, che assume l’incarico di tecnico della prima squadra. Ringraziandolo per la professionalità profusa, la Società augura a Novellino le migliori fortune umane e professionali”. Fatali per lui le ultime due sconfitte, entrambe per 3-2, settimana scorsa contro il Catania e questa settimana contro il Picerno.

