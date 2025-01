F.Galli: "È grave che, in un momento così delicato, i calciatori vadano a un concerto"

Filippo Galli, ex giocatore, tecnico e dirigente rossonero, ha parlato ai microfoni di Repubblica del momento del Milan, commentando anche la questione dei quattro giocatori (Calabria, Theo Hernandez, Loftus-Cheek e Camarda) che sono andati al concerto di Lazza meno di 48 ore prima del match contro il Parma: "È grave che, in un momento così delicato, i calciatori vadano a un concerto.

Non è tanto una questione di etica del lavoro, in una situazione diversa non ci sarebbe nulla di male a trascorrere così una serata. Ma dovrebbero sapere che ci sono momenti in cui si possono fare queste cose e altri in cui è meglio evitare. Potevano essere più responsabili".