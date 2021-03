Filippo Galli, ex difensore milanista, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Chi mi ha colpito di più ieri a Firenze? Tomori. Altra prestazione di qualità, il gol del 3-2 nasce da una sua grande uscita in anticipo. Unisce velocità in fase difensiva e qualità in impostazione: da tempo al Milan non si vedeva un difensore così".