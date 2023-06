F.Galli: "Nessuno si aspettava l'addio di Maldini. E' stata una scelta della proprietà che avrà avuto le sue motivazioni"

MilanNews.it

Filippo Galli, ex giocatore rossonero, ha commentato così a SkySport24 l'addio di Paolo Maldini al Milan: "Quando si arriva a prendere una decisione così importante vuole dire che ci sono delle motivazioni. Ha colpito tutti, nessuno se lo aspettava, visto che comunque il Milan aveva raggiunto l'obiettivo di qualificarsi in Champions. Sono molto legato a Paolo, è stato doloroso quello che è successo, ma va detto che le proprietà hanno i propri obiettivi e non guardano in faccia nessuno.

Non tocca a me giudicare il lavoro di Maldini e Massara. E' stato un bel lavoro per me, hanno portato giocatori di qualità, ovviamente qualche giocatore non ha giocato come ci si aspettava, ma sono incidenti di percorso che possono capitare. E' stata una scelta della proprietà".