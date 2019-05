F. Galli: "Primavera Milan? Non era una squadra da retrocessione. Mi è dispiaciuto molto per i ragazzi"

In merito alla retrocessione del Milan Primavera, Filippo Galli, ex responsabile del settore giovanile rossonero, ha dichiarato al Corriere dello Sport: "Non era una squadra da retrocessione. Mi è dispiaciuto molto per i ragazzi, dal punto di vista sportivo è un dramma, poteva essere evitato, ma quando cominciano a non arrivare risultati e non c'è coesione all'interno, può succedere che tutto e diventa più difficile. Quando non sei abitato a certe situazioni la gestione diventa diffcile, dispiace per tutti i ragazzi, è un peccato".