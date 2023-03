F.Galli su Napoli-Milan: "Mi aspetto una partita spettacolare. Mi ha colpito la crisi dei rossoneri"

MilanNews.it

In vista di Napoli-Milan di domenica, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport: "Mi aspetto una bella partita, spettacolare, tra due allenatori che hanno vinto allo stesso modo: comandando il gioco, con coraggio e idee. Mi ha colpito la crisi del Milan e come è stata analizzata. Si è parlato molto della condizione atletica e della stanchezza post-Mondiale ma le crisi sono sempre multi-fattoriali: dipendono da tante cause. Chi è rimasto a Milanello, ad esempio, ha chiaramente perso molta brillantezza, giocando solo amichevoli si è spento".