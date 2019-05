A 30 anni dal successo in Coppa dei Campioni con il Milan contro la Steaua Bucarest, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha rilasciato queste parole a SportMediaset: "Fu una giornata straordinaria. Sul tragitto dall'hotel allo stadio, c'era una folla rossonera immensa che quasi non permetteva al pullman di andare avanti.