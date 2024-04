F.Inzaghi: "Studiavo sempre i miei avversari: non erano i difensori a marcarmi, ma io marcavo loro"

Ai microfoni di DAZN, Filippo Inzaghi ha rivissuto un po' la sua carriera da calciatore. L'ex attaccante rossonero ha raccontato come si preparava per esempio prima della partite: "Io ho sempre studiato tanto gli avversari. Non erano i difensori a marcarmi, ma io marcavo loro. Lo insegno anche ai miei giocatori adesso, anche se non è una cosa facile da capire".

SuperPippo è poi tornato anche sull'ultima partita giocata contro il Novara: "Dopo Milan-Novara sapevo che sarebbe state l'ultima partita con il Milan, ma non la mia ultima gara da calciatore in assoluto. Pensavo di giocare ancora, quindi l'ho vissuta un po' meno male. Devo ringraziare Galliani che mi ha aspettato fino ad agosto, mi aveva offerto la panchina degli Allievi Nazionali del Milan, ma io volevo ancora giocare. I due anni nel settore giovanile del Milan sono stati bellissimi. Quando ho vinto il Torneo di Viareggio con la Primavera, per me era stato come vincere la Champions".