Fiorentina, con Commisso potrebbe arrivare alcuni ex rossoneri

Rocco Commisso sta chiudendo l'acquisto della Fiorentina e nel club viola del futuro potrebbe trovare spazio alcuni ex rossoneri: come riporta La Stampa, come amministratore delegato potrebbe infatti arrivare Umberto Gandini, mentre in panchina Rino Gattuso potrebbe prendere il posto di Vincenzo Montella. Anche il ds Corvino lasciarà il club gigliato e tra i candidati per sostituirlo c'è pure l'ex rossonero Massimiliano Mirabelli.