Da tempo in crisi di risultati, la Fiorentina potrebbe essere la prima squadra a cambiare allenatore in questa stagione. Secondo quanto riporta 'La Nazione' Iachini sarebbe ad un passo dall'esonero e potrebbe sostituirlo proprio il suo predecessore: Vincenzo Montella. L'ex allenatore rossonero, ancora sotto contratto con la Viola, dovrebbe essere la soluzione in casa per la squadra di Commisso.