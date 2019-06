Fiorentina, J. Barone: "Mai parlato di Ibrahimovic"

Joe Barone, nuovo dirigente della Fiorentina con l'acquisizione da parte di Rocco Commisso, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così di Ibrahimovic e della possibilità di un suo futuro in viola: "Gioca qui in MLS, a Los Angeles, ma io non ho parlato di Ibrahimovic. Abbiamo dei giocatori bravi in attacco, penso a Chiesa ma anche a Simeone. Valuteremo tutto con Daniele e Vincenzo e vedremo cosa riusciremo a fare.