Fiorentina, per Piatek è solo la seconda volta contro il Milan in carriera

L'ex centravanti del Milan Krzysztof Piatek tornerà a San Siro, contro il Milan. Sul campo dove ha vissuto 6 mesi incoraggianti e dopo altri 6 in cui si è perso, l'attaccante polacco sfiderà per la prima volta il suo passato. Peraltro, contro i rossoneri aveva giocato solo un'altra gara il 31 ottobre del 2018, quando militava nel Genoa. Domani, il pistolero dovrebbe partire dalla panchina ma potrebbe rilevare Cabral a gara in corso.