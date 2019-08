Flamengo, passi avanti per Balotelli: i dettagli dell'offerta

Entra nel vivo la trattativa tra Balotelli e il Flamengo. Dopo l'indiscrezione dei giorni scorsi, i contatti sono proseguiti e sono ora emersi nuovi dettagli sul contratto offerto dai brasiliani alla punta. Per l'ex Milan, infatti, sarebbe previsto un premio alla firma, seguito da uno stipendio tra i 4 e i 5 milioni di euro annui. Ci sono ancora dei dettagli da verificare, con i brasiliani molto determinati a chiudere con l'italiano per dare una risposta a distanza al Boca Juniors che ha convinto Daniele De Rossi. Il Flamengo è convinto di riuscire a chiudere per il giocatore, che in Brasile porterebbe anche il fratello Enock: per lui pronto un contratto con il Boavista.