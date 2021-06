Flamini: "Donnarumma? Sarebbe stato meglio se fosse rimasto al Milan"

Mathieu Flamini, ex centrocampista del Milan, ha commentato così a SkySport24 la decisione di Gigio Donnarumma di lasciare il Milan per andare al PSG: "Non me la sento di dire se ha fatto o meno la scelta giusta. Donnarumma è un grande portiere, sarebbe stato meglio se fosse rimasto al Milan, ma alla fine ha deciso di andare al PSG. Probabilmente aveva voglia di cambiare".