Frigerio racconta: "Pioli mi convocò, lo dissi a mio padre e scoppiò in lacrime”

vedi letture

Marco Frigerio, ex centrocampista delle giovanili del Milan ora al Lecco, ha raccontato a La Giovane Italia: "Nel mio ultimo anno, sono arrivato alle prime convocazioni in prima squadra. Non sono mai sceso in campo, ma essere convocato quattro volte — contro Lazio, Benevento, Juventus e Torino — è stato un sogno. Giocare in uno stadio con Cristiano Ronaldo dall’altra parte è un ricordo indelebile. Dopo Torino, però, ho preso il Covid e la stagione si è interrotta lì per me.

Un aneddoto da raccontare? Sì, più che lo spogliatoio, ti racconto il momento della prima convocazione in Serie A. Era un periodo in cui mi allenavo spesso con la prima squadra, anche a causa del Covid, che aveva reso le rose più corte. Prima di Milan-Lazio, nonostante qualche assenza a centrocampo, non ero stato convocato, quindi non mi aspettavo nulla. Poi, prima della partita successiva, mister Pioli mi chiama nel suo ufficio e mi chiede se me la sento di andare in panchina con la prima squadra. Io sono rimasto senza parole, sbiancato, ma ovviamente ho risposto di sì. Mi ha detto che dovevo farmi trovare pronto, non andarci tanto per fare numero. È stato un momento fortissimo. Appena uscito, ho chiamato mio padre per dirglielo. Quando gli ho detto che mi avevano convocato, si è commosso. Non l’avevo mai sentito così, e mi sono commosso anch’io. Lui, come tutta la mia famiglia, è milanista, quindi per noi è stato davvero speciale".